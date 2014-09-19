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prof

Инструкция. Замена свечей Fit Hybrid.

By prof, in Система зажигания

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prof    4

prof
Posted

И так, замена свечей Fit Hybrid,так как силовая установка идентична Insight, то отличия будут состоять только в том, как до них добраться не сломав ничего!:laie_67:

1.Снимаем поводки щёток стеклоощистителя;

post-10-1497794216,5459_thumb.jpg

2.Разъединяем шланг омывателя и снимаем 2 клипсы(91501-SL4-003) по краям пластикового кожуха;

post-10-1497794216,6551_thumb.jpg

3.Затем вооружившись WD-40, начинаем снимать пластиковый кожух, потихоньку тянем вверх и увидев синенькую клипсу(90602-TA0-003) брызгаем WD-40 и тянем вверх,их там 9 шт.,так же как и на Insightе;

post-10-1497794216,7731_thumb.jpg :P.

Сейчас сына покупаю и продолжим!:laie_67:

post-10-1497794216,5736_thumb.jpg

post-10-1497794216,6128_thumb.jpg

post-10-1497794216,7036_thumb.jpg

post-10-1497794216,7388_thumb.jpg

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prof    4

prof
Posted

Продолжение;:P

4. Снимаем механизм стеклоочистителя, для этого сначала снимаем разъём;

post-10-1497794216,8324_thumb.jpg

и откручиваем 4 болта, обозначены кружком, один из них хитрый,под номером 1, поэтому, что бы не разбирать лишнего, откручиваем его через карданчик;

post-10-1497794216,8705_thumb.jpgи аккуратно вытаскиваем;

post-10-1497794216,8952_thumb.jpg

5. И наконец откручиваем железный кожух;

post-10-1497794217,1348_thumb.jpg

ну и вот;

post-10-1497794217,1689_thumb.jpgмы победили!:smile82::hi:

post-10-1497794216,8012_thumb.jpg

post-10-1497794216,9239_thumb.jpg

post-10-1497794216,9514_thumb.jpg

post-10-1497794216,9846_thumb.jpg

post-10-1497794217,0373_thumb.jpg

post-10-1497794217,0848_thumb.jpg

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prof    4

prof
Posted

Кстати свечи после 45000 км;

post-10-1497794217,2045_thumb.jpg:s_53:

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volna25    89

volna25
Posted
Спасибо за инструктаж по свечам, а то хотел уже везти на замену, бабки выкидывать, не по ленился купил кстати нормальные свечи тут, и сам в гараже заменил, и кстати времени не много ушло.
да и не совсем "ТУТ" дешево , цена тут - 49c22c2761bdfe231966174cc61877f6b2d998201747143.jpg и экзист 01260b3b59f58c3191ceaae1b19abcdcb2d998201747182.jpg

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manitra    0

manitra
Posted

Добрый день. У 1.3 на гибридах идет 4 свечки?

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JonBishop    1

JonBishop
Posted
Добрый день. У 1.3 на гибридах идет 4 свечки?

в москве ещё ночь ;)

8 свечей

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volna25    89

volna25
Posted
Добрый день. У 1.3 на гибридах идет 4 свечки?
Немного огорчу - 8 (восемь ) СВЕЧИ

Оригинальные номер (OEM): 12290-RBJ-003

Замена - Denso VFKH20:smile82:

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JonBishop    1

JonBishop
Posted
Немного огорчу - 8 (восемь ) СВЕЧИ

Оригинальные номер (OEM): 12290-RBJ-003

Замена - Denso VFKH20:smile82:

для полного добивания надо было цену написать

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volna25    89

volna25
Posted
для полного добивания надо было цену написать
Что бы он застрелился :gokingly: или жаба задушила 5282bc98a18c6963ca3a2230fcedfe2ac24f2c218217060.jpg

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ХондаЭксперт    132

ХондаЭксперт
Posted
немного огорчу - 8 (восемь ) свечи

оригинальные номер (oem): 12290-rbj-003

замена - denso vfkh20:smile82:

rbj - это ж инсайт?

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JonBishop    1

JonBishop
Posted

а что, есть принципиальное различие в моделях двигателя ?

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volna25    89

volna25
Posted
rbj - это ж инсайт?
Вот смотри каталог http://www.impex-jp.com/parts/HONDA/FIT/GP1/DAA-GP1-100/sistema-zazhiganiya.html :yes:http://epc.mxgroup.ru/honda-jp/fit/daa-gp1/11TF2B01:16627-001004:91/ :thumbsup:[h=3]Я за свечку- свечка- в печку, я за книжку-та бежать!:laie_67:

:smile82:[/h]

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manitra    0

manitra
Posted

вприцнипе не удивили ))

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Serega7382    3

Serega7382
Posted

А кто подскажет где подешевле купить подходящие свечи, не обязательно оригинал)

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volna25    89

volna25
Posted
А кто подскажет где подешевле купить подходящие свечи, не обязательно оригинал)
Ну а - Denso VFKH20 не хочешь ?

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gms24ru    86

gms24ru
Posted
хочу вот эти IKH20-TT
Это официально рекомендуемая замена DENSO, вместо снятых с производства VFKH20.

http://hondahybrid.ru/forum/40-zamena-svechei-insight-ii-kody-analogi-obsuzhdenie-opyt.html

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Aleks_kr    36

Aleks_kr
Posted
Это официально рекомендуемая замена DENSO, вместо снятых с производства VFKH20.

http://hondahybrid.ru/forum/40-zamena-svechei-insight-ii-kody-analogi-obsuzhdenie-opyt.html

Согласно каталога Denso: 65/73 LDA3 04/09- FK20HR11 IKH20TT IKH20TT

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gms24ru    86

gms24ru
Posted
Согласно каталога Denso: 65/73 LDA3 04/09- FK20HR11 IKH20TT IKH20TT

Если речь о VFKH20, то выдаёт на странице свечи "Superceded by IKH20TT"

У автора предыдущего вопроса в профиле Spike.

А для Insight в каталоге ошибка, 4шт. вместо 8 шт.

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ХиРурГ    12

ХиРурГ
Posted

282ac6ed732d840eeccff81630d5a020.jpg

Я вот так последнее время меняю свечи. Снял дз, и впускной коллектор. И доступ появляется хороший. Не надо снимать жабо( при снятии, 100% сломается несколько клипс). И быстрее получается

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igor8313    27

igor8313
Posted
Согласно каталога Denso: 65/73 LDA3 04/09- FK20HR11 IKH20TT IKH20TT

 

И еще не забываем про IKH20 без ТТ.

:ok:

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vandalos    2

vandalos
Posted
282ac6ed732d840eeccff81630d5a020.jpg

Я вот так последнее время меняю свечи. Снял дз, и впускной коллектор. И доступ появляется хороший. Не надо снимать жабо( при снятии, 100% сломается несколько клипс). И быстрее получается

прокладки под замену?

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igor8313    27

igor8313
Posted
прокладки под замену?

 

По уму то (и по инструкции) да. А цена нарядная. Ну по крайней мере, думаю, дороже всей работы по замене свечей. :gokingly:

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ХиРурГ    12

ХиРурГ
Posted

При чистке дроссельной заслонки, вы прокладку меняете?

 

 

Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

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