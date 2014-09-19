Инструкция. Замена свечей Fit Hybrid.

prof 4 Report post Posted September 19, 2014 И так, замена свечей Fit Hybrid,так как силовая установка идентична Insight, то отличия будут состоять только в том, как до них добраться не сломав ничего! 1.Снимаем поводки щёток стеклоощистителя; 2.Разъединяем шланг омывателя и снимаем 2 клипсы(91501-SL4-003) по краям пластикового кожуха; 3.Затем вооружившись WD-40, начинаем снимать пластиковый кожух, потихоньку тянем вверх и увидев синенькую клипсу(90602-TA0-003) брызгаем WD-40 и тянем вверх,их там 9 шт.,так же как и на Insightе; . Сейчас сына покупаю и продолжим! Share this post Link to post Share on other sites