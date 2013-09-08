Перевод настроек меню бортового компьютера

Retal 1 Report post Posted September 8, 2013 (edited) Применимо: Insight II, CR-Z, FIT Hybrid.Порядок входа в меню:- Остановить машину- Перевести рычаг коробки в положение P, выключить зажигание.- Ключ зажигания установить в положение ON (II), двигатель не должен работать. - Несколько секунд удерживать кнопку с восклицательным знаком на руле INFO (стрелку вверх или вниз)вот выкладываю перевод меню японской cr-zмне его делали за денюжку но я человек добрый поэтому выкладываю бесплатно! думаю на японских инсайтах оно аналогично! Edited March 5, 2017 by gms24ru Дополнено Share this post Link to post Share on other sites