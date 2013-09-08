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Retal

Перевод настроек меню бортового компьютера

By Retal, in Мультимедиа & Автозвук & Электроника & Сигнализация

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Retal    1

Retal
Posted (edited)

Применимо: Insight II, CR-Z, FIT Hybrid.

Порядок входа в меню:

- Остановить машину

- Перевести рычаг коробки в положение P, выключить зажигание.

- Ключ зажигания установить в положение ON (II), двигатель не должен работать.

- Несколько секунд удерживать кнопку с восклицательным знаком на руле INFO (стрелку вверх или вниз)

post-333-1497794303,0693_thumb.jpg

вот выкладываю перевод меню японской cr-z

attachment.php?attachmentid=802&stc=1

attachment.php?attachmentid=803&stc=1

мне его делали за денюжку но я человек добрый поэтому выкладываю бесплатно! :)

думаю на японских инсайтах оно аналогично!

post-333-1497794151,8443_thumb.jpg

post-333-1497794151,8703_thumb.jpg

Edited by gms24ru
Дополнено

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ИгорВл    2

ИгорВл
Posted
собственно в названии темы все написано.

вот выкладываю перевод меню японской cr-z

 

Спасибо, помогло установить сброс счетчика А после заправки бака.

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armian    0

armian
Posted
Спасибо, помогло установить сброс счетчика А после заправки бака.

Игрь а ты не мог бы подробно описать как сбросил все счетчики, я как то через меню тоже сделал А скинулось но там старые есть данные их вы удаляли или как???

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ИгорВл    2

ИгорВл
Posted
Игрь а ты не мог бы подробно описать как сбросил все счетчики, я как то через меню тоже сделал А скинулось но там старые есть данные их вы удаляли или как???

 

схемка выше есть. Там же все расписано. Ну если что то непонятно, то можно встретиться - покажу как сбросить.

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Diks    0

Diks
Posted

у нас разве отличаются настройки? выбрал счётчик а, нажал и удерживаешь пару секунд кнопку set , или палку-кнопку, торчащую из приборки со шкалами. и всё.

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Retal    1

Retal
Posted
у нас разве отличаются настройки? выбрал счётчик а, нажал и удерживаешь пару секунд кнопку set , или палку-кнопку, торчащую из приборки со шкалами. и всё.

 

Просто можно поставить чтобы пробег А или Б (на выбор), сам сбрасывался при каждой заправке! это удобно.

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Diks    0

Diks
Posted

А-а, вот оно что, Семён Семёныч! Ясно. Ну мне этот метод не нужен, я сброс не всегда после АЗС делаю, потому что не каждый раз до красной лампочки дохожу. Кстати, пользователям телефонов с ОС Android рекомендую очень полезное, удобное и точное приложение для учёта топлива Fuel Manager.

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sky35    0

sky35
Posted
собственно в названии темы все написано.

вот выкладываю перевод меню японской cr-z

[ATTACH=CONFIG]802[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]803[/ATTACH]

мне его делали за денюжку но я человек добрый поэтому выкладываю бесплатно! :)

думаю на японских инсайтах оно аналогично!

это на маленьком дисплее делается где спидометр? Или на майфуне?

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ИгорВл    2

ИгорВл
Posted
это на маленьком дисплее делается где спидометр? Или на майфуне?

 

На маленьком

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sky35    0

sky35
Posted
На маленьком
а перевода штатной магнитолы с internavi случайно нет? И кстати нафига нужна флешка premium club internavi кто знает?

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Денис    0

Денис
Posted
а перевода штатной магнитолы с internavi случайно нет? И кстати нафига нужна флешка premium club internavi кто знает?

Фото в студию!

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sky35    0

sky35
Posted
Фото в студию!

Фото флэшки? Или мафона?

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sky35    0

sky35
Posted
post-479-1497794173,6724_thumb.jpg Вот флэшка в резиновом чехле!

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Денис    0

Денис
Posted

Точно флешка? Компом определяется? Вообще, я бы сказал, что это модем для получения сервисной инфо - пробки, обновление ПО, навигация и т.д.

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sky35    0

sky35
Posted

выглядет как обычная флэшка юсб в комп не втыкал

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Retal    1

Retal
Posted (edited)
выглядет как обычная флэшка юсб в комп не втыкал

 

это 3G модем. у меня такой же. симка вставляется со стороны самого разъема usb.

 

правда российскую симку еще не пробовал вставлять. кстати завтра попробую посмотрим что получится :D

Edited by Retal

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TRD1111    3

TRD1111
Posted
это 3G модем. у меня такой же. симка вставляется со стороны самого разъема usb.

 

правда российскую симку еще не пробовал вставлять. кстати завтра попробую посмотрим что получится :D

Думаю не чего не получиться , не пойдет коннект к японским серверам через наших опсосов ИМХО только НТТ или ДОКОМО

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Retal    1

Retal
Posted
думаю не чего не получиться , не пойдет коннект к японским серверам через наших опсосов имхо только нтт или докомо

 

завтра увидим :D может карты предложит обновить :D для того места где находится :D

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бурый    0

бурый
Posted

Спасибо, сейчас пойду тестить, сравнил с родной книгой, в моем нет показаний часов, а так все один в один,пойду автосвета добавлю!

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TRD1111    3

TRD1111
Posted
завтра увидим :D может карты предложит обновить :D для того места где находится :D

:))) карты для России японцы тайно выпускают с 1905 года в надежде на перспективу:))

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DpaKoH    0

DpaKoH
Posted (edited)

Все наверное в курсе что леворукий и праворукий Инсайты отличаются по вкладкам в настройках.

Полное совпадение только с мануалом на японском языке.

Я сделал перевод схемы меню из японского мануала подставив русский перевод рядом с японскими надписями,

чтобы можно было визуально опознать нужную менюшку.post-510-1497794180,2366_thumb.jpg

post-510-1497794180,1956_thumb.jpg

Edited by DpaKoH

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Даниил    0

Даниил
Posted
а перевода штатной магнитолы с internavi случайно нет?

+1 , тоже хотелось бы знать

 

---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 09:50 ----------

 

приветствую , нет ли случайно перевода навигатора на cr-z ?

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Даниил    0

Даниил
Posted
а зачем перевод навигатора??

на нем все кнопки по японски подписаны, хотяб часы правильно поставить хотелось бы )

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